قصف صاروخي يستهدف مدينة لفيف

كييف، 4 مايو، (أذرتاج)

تعرضت مدينة لفيف الأوكرانية بصاروخ يوم 3 مايو.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كتبها عمدة مدينة لفيف الأوكرانية أندريه سادوفي على حساب تيليجرام.

اعلن عمدة المدينة عن وقوع انفجارات كبيرة في المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا ونصح السكان بالبقاء في الملاجئ. وقطعت الكهرباء عن بعض أحياء المدينة بعد الضربات الصاروخية.

أعلن رئيس إدارة لفيف مكسيم كوزيتسكي ان الجيش الروسي اطلق صواريخ على مقاطعة لفيف أيضا.