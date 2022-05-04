  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    قصف صاروخي يستهدف مدينة لفيف

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٢٩]

    كييف، 4 مايو، (أذرتاج)

    تعرضت مدينة لفيف الأوكرانية بصاروخ يوم 3 مايو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات كتبها عمدة مدينة لفيف الأوكرانية أندريه سادوفي على حساب تيليجرام.

    اعلن عمدة المدينة عن وقوع انفجارات كبيرة في المدينة الواقعة في غرب أوكرانيا ونصح السكان بالبقاء في الملاجئ. وقطعت الكهرباء عن بعض أحياء المدينة بعد الضربات الصاروخية.

    أعلن رئيس إدارة لفيف مكسيم كوزيتسكي ان الجيش الروسي اطلق صواريخ على مقاطعة لفيف أيضا.

    AZERTAG.AZ :قصف صاروخي يستهدف مدينة لفيف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٤٥‎]
    الرئيس الكازاخي يخطط زيارة تركيا في 10-11 مايو
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٣:٥‎٣]
    عقد اللقاء بين ممثلي تركيا وارمينيا في فيينا
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٠:١٨]
    رجب طيب اردوغان: واثق أن تركيا ستكون هي مكان الحل بخصوص الخطوات التي ستتخذ حول شرقي أوكرانيا
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]
    3 قتلى و9 جرحى في حريق مصنع للدهانات بإسطنبول
    قصف صاروخي يستهدف مدينة لفيف