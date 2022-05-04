بلجيكا تشتري من تركيا 100 حشرة من خنفساء الكالوسوما لحماية غاباتها

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

استوردت بلجيكا من تركيا 100 حشرة من نوع خنفساء الكالوسوما (calosoma sycophanta) لمكافحة آفة جادوب الصنوبر التي انتشرت في غاباتها التي انقرض فيها هذا النوع من الخنفساء او تقلص عددها منذ زمن.

تساهم المختبرات في تركيا في زيادة اعداد هذه الحشرات للاستفادة منها في الطبيعة في مكافحة جادوب الصنوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن بي بي سي ان حشرة جادوب الصنوبر أحد أنواع الحشرات الضارة أصبحت احدى أكبر المشاكل الطبيعية في بلجيكا وندرلاند في السنوات الأخيرة.

تصاب أشجار الصنوبر بهذه الآفة خلال فصلي الخريف والشتاء، وتمر الحشرة خلالهما مرحلة اليرقة، وتخرج في فصل الربيع من أعشاشها وتبدأ التغذي على الأوراق الخضراء للشجرة خلال ساعات الليل، مما قد يؤدي إلى حد التعرية الكاملة للأشجار، ثم تنزوي الدودة في الأعشاش الحريرية اللاصقة بالأوراق، وفي فصل الصيف تطير الفراشات على مدى ثلاثة أشهر.

حتى تثير هذه الحشرة الامراض الجلدية في السكان. لهذا السبب تدعو الهيئات الغابية في كلا البلدين السكان لعدم دخول الغابات.

استغاثت مدينتا انتفيربن وليمبورغ في بلجيكا بتركيا لمكافحة هذه الآفة في الغابات. واستوردت من تركيا 100 حشرة من نوع خنفساء الكالوسوما التي تعتبر عدوا طبيعيا للحشرة الضارة. حيث ان الخنفساء تتغذى بدودة وبيض هذه الحشرة الضارة.

قال الخبيرة البلجيكية آن ميلباو ان خنفساء الكالوسوما لا يشكل تهديدا للحيوانات الأخرى الا جادوب الصنوبر ولا تضر بالطبيعة.