أذربيجان: محافظة قاخ

باكو، 4 مايو، أذرتاج

يمكن الاطلاع على المقال السابق عبر الرابط https://azertag.az/ar/xeber/2117537 .

أسست محافظة قاخ في 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 49ر1 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 2ر57 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 38 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 345 كم.

وتتألف المحافظة من 59 منطقة سكنية وهي مدينة قاخ العاصمة وقرى ساري باش وجلاير وإيلي صو وأق شاي وقره دولاق وقاخ إينكيلوي وقاخ باش وبويوك آلا تمير وكيجيك ألا تمير وميشه باش وأوزون تالا وخلف تالا وكيش قوتان وقيميرلي وقره ميشه وباغ تالا وأميرجان وعنبر شاي وقره تالا وقم وشينارلي وسوس كند وفستقلي ولكيت ولكيت كوتوكلو ولكيت مالاخ وزرنه وجولوك وقابي شاي وتاسمالي وله له باشا وقره بالدير وزيم وله له لي وقينديرغا وقوراغان وشوتاوار وألمالي وديمه داغلي وشيخلار وتوراجلي ومارسان وجودولو وعلي بكلي وإينكيلوي كوتوكلو وإيباخلي وقيبجاق وقيصرلي وأمانلي وأونجالي وبايدارلي وقازمالار وتانقيت وأق يازي وأوزوملو كند وقاشقه شاي وأرمودلو وأشاغي مالاخ.

بعد أنّ تأسست المحافظة ألغيت عام 1963م وضمت أراضيها لمحافظة زاقاتالا واستعيدت عام 1964م وتقع في المنحدرات الجنوبية من القوقاز الكبرى وتحد روسيا في الشمال الشرقي وجورجيا في الجنوب الغربي.

تضاريس المحافظة جبلية يختلف ارتفاعها من 100م الى 3480 م في ذروة جبل آه واي.

ومناخ المحافظة حار معدلة وشبه استوائي رطب وبارد في الجبال وحرارة الطقس المتوسطة تتراوح بين 10 مئوية تحت الصفر و2 مئوية في يناير وبين 5-26 مئوية في يوليو وحجم الأمطار السنوية 300-1600 ملم.

أكبر انهارها كورموك وأيري شاي من حوض نهر قانيخ.

تحتضن المحافظة محمية إيلي صو الطبيعية.

محافظة قاخ محافظة زراعية تطورت فيها في الغالب زراعة التبغ والفواكه والحبوب وتربية المواشي ودودة القز.

خلال الحفريات الاثرية اكتشف عدد كبير من المستوطنات القديمة التي تعود الى العصور الحديدية الأولى ووالبرونزية وغيرها وكذلك مقابر التلال.

وكانت قاخ منضمة الى ألبانيا القوقاز قبل الميلاد وشهدت بناء عدد كبير من المعابد المسيحية الى أنّ غزاها العرب حيث انحطت دولة ألبانيا القوقاز وتعاقبت الدول الإسلامية التي كانت أراضي قاخ تابعة لها طوال القرون منذ القرن الحادي عشر خاصة السلاطين والامراء الأتراك الغوز والسلاجقة والقباجقة.

وتأسست في قاخ في القرن ثامن عشر سلطنة أيلي صو على يد البك علي سلطان.

وغزتها روسيا عام 1803م الى أنّ ثار السكان ضدها عام 1844م غير انهم اضطروا الى الانضمام الى حركة الشيخ شامل بعد الهزيمة في معركة دارت قربة قرية ايلي صو. واحرق الروس عاصمة السلطة قرية ايلي صو وجعلوها مستعمرة.

وجريدة "شلالة" تسلط الضوء على حياة محافظة قاخ منذ 1931م وتصدر مرتين شهريا باللغتين الأذربيجانية والجورجية.

في محاقظة قاخ 56 أثر معماري هندسي و10 آثار قديمة ونحو 35 مقابر التلال العتيقة وكلها محمية ومنها مستوطن عتيق يقع مجمع نهري أيري شاي وقانيخ وقلعة بئري من القرين الثالث قرب قرية جولوك والمعبد الألباني قرب قرية لكيت ومعبد قم المبني في أواخر القرن الخامس في قرية قُم وآثار قلاع جينلي وسوموك وحسن خان وقلعة جه من القرون السابعة الى التاسعة في قرية ايلي صو وكنيسة كورموك من القرن الثامن عشر في قرية عنبر شاي وغيرها.