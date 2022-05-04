باكو، 4 مايو، أذرتاج توج نادي قره باغ أغدام بلقب دوري الممتاز الأذربيجاني للموسم الحالي الـ2021-2022م للمرة التاسعة حيث ضمن التعادل مع صباح بهدف مقابل مثله في الجولة الخامسة والعشرين لقب الدوري قبل اختتام الموسم بثلاث جولات. وفتح الحساب كادي د47 ورد عليه سلفا د60. ورفع قره باغ رصيده الى 59 نقطة ويتقدم أمام متابعه ثانيا نفطجي بفارق 12 نقطة ومباراة مؤجلة فيما احتفظ صباح على موقعه رابعا برصيد 36 نقطة.

AZERTAG.AZ : التعادل مع صباح يتوج قره باغ باللقب للمرة التاسعة

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