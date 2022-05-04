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    اقتصاد


    شركة İraero الروسية تسيّر رحلة بين نوفوسبيرسك وباكو

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    تفتح شركة İraero الروسية رحلة جوية بين نوفوسوبرسك وباكو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرحلات الجوية تبدأ من 20 مايو وتسير بطائرات Sukhoi SuperJet 100 في كل يوم السبت في الأسبوع.

    ستهبط الطائرة المنطلقة من نوفوسبيرسك في الساعة الواحدة ظهرا في مطار باكو في الساعة 15:20.

    AZERTAG.AZ :شركة İraero الروسية تسيّر رحلة بين نوفوسبيرسك وباكو
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