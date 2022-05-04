شاماخي يتعادل مع صبائل باكو

شاماخي، 4 مايو، أذرتاج

تعادل شاماخي مع صبائل باكو سلبيا في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أدار المباراة رقم 98 المنظمة على ملعب شاماخي المركزي بعاصمة المحافظة الحكم محمدوف أمام 2200 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبين من شاماخي و3 لاعبين من صبائل بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم 6 دقائق الى الفترة الأولى ودقيقتين الى الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يحتل شاماخي المركز السادس برصيد 21 نقطة فيما استقر صبائل بالمركز الثامن الأخير برصيد 15 نقطة.