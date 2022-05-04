رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور كازاخستان

باكو، 4 مايو، (اذرتاج)

سيقوم رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده في 5 مايو بزيارة الى مدينة تركستان لجمهورية كازاخستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للإدارة الدينية أن الهدف من الزيارة هو المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي "مساهمات الشعوب التركية في الحضارة الإسلامية" الذي سيعقد في 6 مايو.

سيشارك في المؤتمر الدولي رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور علي أرباش ومفتو جمهوريات آسيا الوسطى. سيزور المشاركون في المؤتمر ضريح خوجة أحمد يسوي الشخصية الدينية الكبيرة في العالم التركي ومؤسس الفلسفة الصوفية وسيعقدون اجتماعات في الجامعة الدولية الكازاخستانية التركية.