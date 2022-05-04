أذربيجان : العثور على 6 ألغام للسفن الكبيرة في قاع بحر الخزر

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

تم العثور على 6 ألغام للسفر الكبيرة في عمق 60 مترا في قاع بحر الخزر اثناء الاعمال الاستكشافية التي قام بها فرع الشركة التشغيلية "اوميد بابك" في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الألغام من نوع (КБ-1) ألقيت في البحر أيام الاتحاد السوفييتي السابق دون التزام متطلبات زرع الألغام.

يخطط إزالة الألغام التي تم العثور عليها بالتنسيق بين الهيئات الحكومية المعنية ابتداء من 9 مايو لهذا العام.

ان المنطقة التي تم العثور فيها على الألغام أغلقت مؤقتا للملاحة للأسباب الأمنية.