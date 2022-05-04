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    قطار من الصين الى ألمانيا ينطلق من كازاخستان متوجها الى أذربيجان

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    ينطلق قطار الشحن من كازاخستان الى أذربيجان في طريقه من الصين الى ألمانيا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان اول قطار الشحن المنطلق من مدينة سيان عاصمة ولاية شآنسي شمال غربي الصين يصل الى ميناء اكتاو الكازاخية في طريقه الى مدينة مانهايم الألمانية. انطلق القطار من كازاخستان الى ميناء حوسان بالعبارة "مايسترو نيازي" الأذربيجانية. يتوقع وصول سفينة العبارة الى ميناء حوسان في 5 مايو. بعد ذلك سيتوجه القطار الى ميناء بوتي الجورجي ومنه الى أوروبا عبر البحر الأسود.

     

    AZERTAG.AZ :قطار من الصين الى ألمانيا ينطلق من كازاخستان متوجها الى أذربيجان
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