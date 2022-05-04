بلومبيرغ : قطر تتخطى أمريكا في توريد الغاز الطبيعي المسال في العالم

باكو، 4 مايو (اذرتاج)

استعادت قطر الصدارة من الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع انخفاض الطلب على وقود التدفئة بنهاية فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، حسبما نشرت صحيفة "الشرق".

ونقل موقع "الجزيرة" عن الوكالة الأمريكية أن بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبيرغ تشير إلى أن صادرات قطر في الشهر الماضي من الوقود الفائق البرودة تجاوزت 7 ملايين ونصف المليون طن متري، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة.

وخلال أشهر الشتاء أدى انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن رغبة أوروبا في خفض الاعتماد على الطاقة الروسية، إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الوقود.

وبمجرد انتهاء فصل الشتاء استخدمت بعض محطات التصدير الأمريكية فترة ضعف الطلب وانخفاض الأسعار لإجراء أعمال الصيانة، وذلك أدى إلى انخفاض الإنتاج الأمريكي.

وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت قائمة موردي الغاز المسال خلال الأشهر الماضية بدفع من الطلب الأوروبي الكبير.

وتقول الوكالة إن قطر تخطط لمشروع تصدير ضخم سيدخل على خط التشغيل في الأعوام الأخيرة من العقد الحالي، والذي يمكن أن يعزز موقفها كأكبر مورد لهذا الوقود في العالم.