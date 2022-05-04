باكو تستضيف المنتدى الاقتصادي الاذربيجاني الأوروبي

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

سينعقد في باكو في 17 مايو المنتدى الاقتصادي بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.

قال رئيس المندوبية الأوروبية لدى أذربيجان بيتر ميخالكو في المؤتمر الصحفي ان المنتدى الاقتصادي سيشارك فيه ممثلو الشركات الأوروبية العاملة في أذربيجان وكذلك غرفة التجارة الأذربيجانية الإيطالية وغرفة التجارة والصناعة الأذربيجانية الفرنسية.

سيبحث مشاركو المنتدى في آفاق تعزيز التعاون التجاري بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي.