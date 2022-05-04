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    سياسة


    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في البوسنة والهرسك

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٠]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في قرارا جمهوريا بشأن تعيين سفير جديد في البوسنة والهرسك.

    أفادت أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ 15 من المادة الـ 109 من الدستور الأذربيجاني ينص على توظيف ولايت بن مختار قولييف لمنصب سفير أذربيجان فوق العادة والمفوض لدى البوسنة والهرسك.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في البوسنة والهرسك
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