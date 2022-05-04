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    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يعقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع المبعوث الخاص له في محافظة زنكيلان

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 4 مايو، أذرتاج

    عقد الرئيس إلهام علييف اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع واحد حاجييف بمناسبة توظيفه لمنصب المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظة زنكيلان.

    والقى الرئيس عليف كلمة في الاجتماع الافتراضي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يعقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع المبعوث الخاص له في محافظة زنكيلان
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