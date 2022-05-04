الرئيس علييف يعقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع المبعوث الخاص له في محافظة زنكيلان
AzerTAg.az
٠٤.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
باكو، 4 مايو، أذرتاج
عقد الرئيس إلهام علييف اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع واحد حاجييف بمناسبة توظيفه لمنصب المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظة زنكيلان.
والقى الرئيس عليف كلمة في الاجتماع الافتراضي.
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