  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: ممر زنكزور أصبح واقعيا

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٣١]

    باكو، 4 مايو (أذرتاج)

    أصبح ممر زنكزور واقعيا. إن السكة الحديدية والطريق البري عبر أراضي محافظة زنكيلان سوف يربطان جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي بالجزء الرئيسي لاذربيجان وفي الوقت ذاته، سيكونان طريقا جديدا للنقل الدولي، وطريقا دوليا. لذلك، في الوقت ذاته، نستمر انشاء الطريق البري المكون من 4 و6 حارات على قدم وساق لراحة النازحين السابقين. سيبدأ تشغيل أجزاء هذا الطريق بدا من العام القادم.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في لقائه عبر الاتصال المرئي مع واحد حاجييف المبعوث الخاص المعين للرئيس في محافظة زنكيلان (ضمن منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية).

    أشار الرئيس إلهام علييف الى اعمال انشاء الطريق البري السريع المتكون من 4 و6 حارات من هوراديز الى زنكيلان قائلا انه سيكون مريحا لتنقلات المواطنين وكذلك سيساهم في النقل الدولي.

    أضاف الرئيس: الى جانب ذلك، ينشأ الطريق المكون من عدة حارات من زنكيلان الى قوبادلي ومن قوبادلي الى لاتشين. وهذا الطريق سيربط محافظات منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية مع بعضها البعض. فيما يتعلق بالسكة الحديدية فان هوراديز محطة حالية في هذا الاتجاه. يتم انشاء السكة الحديدية من هوراديز الى اغبند بسرعة وانا على يقين من انها ستدشن بالكامل في العام القادم. وستكون بنية تحتية ملائمة جدا للمواطنين ولناقلات الشحن الدولية على السواء.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: ممر زنكزور أصبح واقعيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٨:٣٣]
    الرئيس: الذين استغلوا بوحشية رواسب المعادن الثمينة لدى زنكيلان والمحافظات الأخرى سيعوضوننا تعويضات
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٧]
    الرئيس علييف: ممر زنكزور يتيح فرصا إضافية لنا وللدول المجاورة
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٠]
    الرئيس علييف يعين سفيرا جديدا في البوسنة والهرسك
    ٠٣.٠٥‎.٢٠٢٢ [٢٣:٠١]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي سفير وزارة الخارجية الفرنسية في الشراكة الشرقية
    الرئيس إلهام علييف: ممر زنكزور أصبح واقعيا