الرئيس إلهام علييف: ممر زنكزور أصبح واقعيا

باكو، 4 مايو (أذرتاج)

أصبح ممر زنكزور واقعيا. إن السكة الحديدية والطريق البري عبر أراضي محافظة زنكيلان سوف يربطان جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي بالجزء الرئيسي لاذربيجان وفي الوقت ذاته، سيكونان طريقا جديدا للنقل الدولي، وطريقا دوليا. لذلك، في الوقت ذاته، نستمر انشاء الطريق البري المكون من 4 و6 حارات على قدم وساق لراحة النازحين السابقين. سيبدأ تشغيل أجزاء هذا الطريق بدا من العام القادم.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في لقائه عبر الاتصال المرئي مع واحد حاجييف المبعوث الخاص المعين للرئيس في محافظة زنكيلان (ضمن منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية).

أشار الرئيس إلهام علييف الى اعمال انشاء الطريق البري السريع المتكون من 4 و6 حارات من هوراديز الى زنكيلان قائلا انه سيكون مريحا لتنقلات المواطنين وكذلك سيساهم في النقل الدولي.

أضاف الرئيس: الى جانب ذلك، ينشأ الطريق المكون من عدة حارات من زنكيلان الى قوبادلي ومن قوبادلي الى لاتشين. وهذا الطريق سيربط محافظات منطقة زنكزور الشرقية الاقتصادية مع بعضها البعض. فيما يتعلق بالسكة الحديدية فان هوراديز محطة حالية في هذا الاتجاه. يتم انشاء السكة الحديدية من هوراديز الى اغبند بسرعة وانا على يقين من انها ستدشن بالكامل في العام القادم. وستكون بنية تحتية ملائمة جدا للمواطنين ولناقلات الشحن الدولية على السواء.