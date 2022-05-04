افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد قازاخ – صور

قره باباق، قازاخ، 4 مايو، أذرتاج

افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد خال الدين نصيبوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية قره باباق بمحافظة قازاخ غربي البلد.

وحضر حفل الافتتاح أفراد عائلة الشهيد نصيبوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

وزار المشاركون مدفن الشهيد نصيبوف واهدوه ثواب الفاتحة.

يذكر أن الشهيد خال الدين نصيبوف الذي انضم الى جيش أذربيجان المظفر طواعية شارك في المعارك الشرسة الدائرة من اجل تحرير خوجاوند حتى استشهد 3-4 نوفمبر 2020م وقلد بأوسمة "من اجل الوطن" و"لتحرير خوجاوند" و"المقاتل الشجاع" و"علم أذربيجان" بعد استشهاده.