الرئيس علييف: ممر زنكزور يتيح فرصا إضافية لنا وللدول المجاورة

باكو، 4 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي مع واحد حاجييف بمناسبة توظيفه لمنصب المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظة زنكيلان 4 مايو اليوم إنّنا نربط الجزء الرئيسي من أذربيجان بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية من خلال ممر زنكزور الذي من شأنه أنّ يأتي ممرا جديدا تماما للنقل.

وأبان رئيس الدولة أنّ أذربيجان تتلقى في الآونة الأخيرة طلبات كثيرة عن الجزء الشرقي من بحر الخزر حيث أنّ عدد الراغبين في إرسال الشحنات من خلال أراضي أذربيجان قيد الازدياد بالتوازي مع زيادة أحجام الشحنات وفي هذا السياق يتيح ممر زنكزور فرصا إضافية لنا وللدول المجاورة على حد سواء.

وزاد الرئيس علييف أنّنا يسعني القول بأننا أعرنا اهتماما كبيرا جدا لقطاع النقل خلال فترة السنوات الـ10-15 الأخيرة الأمر الذي يمكننا الحين من قبول أي شحن ونقله عبورا ونفعل هذا وستزداد قدراتنا أيضا.