الرئيس: الذين استغلوا بوحشية رواسب المعادن الثمينة لدى زنكيلان والمحافظات الأخرى سيعوضوننا تعويضات

باكو، 4 مايو، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في اجتماع عقده عبر الاتصال المرئي مع واحد حاجييف بمناسبة توظيفه لمنصب المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى محافظة زنكيلان 4 مايو اليوم إنّ أرمينيا كانت قد استغلت بوحشية رواسب المعادن الثمينة خاصة الذهبية لدى زنكيلان والمحافظة الأخرى حيث استغلت منجم الذهب في ويجنالي بزنكيلان لتحولها الى منطقة كارثة بيئية وسوقت الذهب المستخرجة غير قانوني منها ناقلة إياها الى الخارج.

وأعلنت رئيس الدولة عن اطلقا جميع الإجراءات النظامية القانونية الدولية لمحاكمة هذه الجرائم قائلا إننا نحسب جميع الأضرار وتجري عملية توثيق جميع المدن والقرى ويقام بتصوير كل مبنى او ما بقي منه بعد الهدم والدمار والخراب وكل هذا دليل وثبوت نستخدمها في دعاوى ترفع لدى المحاكم الدولية المختصة واطلقنا إجراءات تمهيدية وفي هذا السياق سوف يكلف الأشخاص والمواطنين الأجانب بما فيه الأجانب ارمني الأصل بثمن باهظ استغلال منجم الذهب في ويجنالي ونعلم أسماءهم كلها وسنفضحهم أمام العالم اجمع وسيعوضوننا البتة وتعويضات جميع الأضرار الملحق بنا.