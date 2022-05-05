باكو، 5 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0147 أورو EUR 1 1.8048 دولار أسترالي AUD 1 1.23 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3455 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1097 كرون دنماركي DKK 1 0.2425 لاري جورجي GEL 1 0.5598 روبي هندي INR 1 0.0224 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166 دولار كندا CAD 1 1.336 دينار الكويت KWD 1 5.5478 رينجيت ماليزي MYR 1 0.392 بيسو المكسيك MXN 1 0.0848 جنيه مصري EGP 1 0.092 لاي مولدوفا MDL 1 0.0912 كرون النرويج NOK 1 0.1842 زلوتي بولندا PLN 1 0.3873 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205 روبل روسي RUB 1 0.0258 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2807 دولار سنغافورة SGD 1 1.2369 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361 دولار تايوان TWD 1 0.0577 ليرة تركيا TRY 1 0.1152 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1114 كرون التشيك CZK 1 0.0734 يوان الصين CNY 1 0.2573 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1342 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077 كرون السويد SEK 1 0.1745 فرنك سويسرا CHF 1 1.7474 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1353 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.3153 بيسو تشيلي CLP 100 0.199 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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