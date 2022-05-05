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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٤٩]

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0147

    أورو EUR 1 1.8048

    دولار أسترالي AUD 1 1.23

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3455

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1097

    كرون دنماركي DKK 1 0.2425

    لاري جورجي GEL 1 0.5598

    روبي هندي INR 1 0.0224

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.336

    دينار الكويت KWD 1 5.5478

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.392

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0848

    جنيه مصري EGP 1 0.092

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0912

    كرون النرويج NOK 1 0.1842

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3873

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205

    روبل روسي RUB 1 0.0258

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2807

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2369

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361

    دولار تايوان TWD 1 0.0577

    ليرة تركيا TRY 1 0.1152

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1114

    كرون التشيك CZK 1 0.0734

    يوان الصين CNY 1 0.2573

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1342

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077

    كرون السويد SEK 1 0.1745

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7474

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1353

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.3153

    بيسو تشيلي CLP 100 0.199

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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