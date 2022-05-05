البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 5 مايو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 5 مايو أيار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0147
أورو EUR 1 1.8048
دولار أسترالي AUD 1 1.23
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3455
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1097
كرون دنماركي DKK 1 0.2425
لاري جورجي GEL 1 0.5598
روبي هندي INR 1 0.0224
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.336
دينار الكويت KWD 1 5.5478
رينجيت ماليزي MYR 1 0.392
بيسو المكسيك MXN 1 0.0848
جنيه مصري EGP 1 0.092
لاي مولدوفا MDL 1 0.0912
كرون النرويج NOK 1 0.1842
زلوتي بولندا PLN 1 0.3873
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0205
روبل روسي RUB 1 0.0258
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2807
دولار سنغافورة SGD 1 1.2369
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1361
دولار تايوان TWD 1 0.0577
ليرة تركيا TRY 1 0.1152
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0575
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1114
كرون التشيك CZK 1 0.0734
يوان الصين CNY 1 0.2573
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1342
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5077
كرون السويد SEK 1 0.1745
فرنك سويسرا CHF 1 1.7474
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1353
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.3153
بيسو تشيلي CLP 100 0.199
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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