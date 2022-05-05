أذربيجان: 3 إصابات بكورونا في 4 مايو

باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 14 مصابا من الفيروس خلال 4 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و588 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و818 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و709 مريض منهم ويستمر علاج 61 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2351 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و823 ألف و23 فحصا طبيا.