أذربيجان: تطعيم 13 مليونا و653 ألف و722 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 22 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 5 اشخاص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى وشخصان ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 15 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و653 ألف و722 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و340 ألف و341 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و840 ألف و612 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و232 ألف و387 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 240 ألف و382.