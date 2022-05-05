باكو، 5 مايو، أذرتاج

خسر زيرة باكو أمام غابالا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وادار المباراة رقم 100 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي بضاحية باكو العاصمة الحكم أحمدوف أمام 500 مشجع.

وسجل اهداف الضيف لوبيز د26 ورفائل د45 وعمر هاني د81.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض الخاسر و4 لاعبين من الضيف الفائز بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي ومواظبة مخالفة القواعد وتأجيل استئناف المباراة.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى ومثلها الى الشوط الثاني.

بعد هذه الخسارة حافظ زيرة على موقعه ثالثا برصيد 42 نقطة فيما ارتفع غابالا الى المركز الخامس برصيد 38 نقطة.