نفطجي يتغلب على سومغايت

باكو، 5 مايو، أذرتاج

تغلب نفطجي باكو على سومغايت مضيفه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وادار المباراة رقم 99 المنظمة على ملعب كابيتال بنك أرينا في سومغايت الحكم أومودلو أمام 1300 مشجع.

وسجل هدفي الضيف تياغو د12 ود61.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي ومواظبة مخالفة القواعد فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الحمراء د19 عن مخالفة خطيرة.

وأضاف الحكم 5 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ما زال نفطجي ثانيا برصيد 50 نقطة وسومغايت سابعا قبل الأخير برصيد 15 نقطة.