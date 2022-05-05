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    عودة اثنين من قدامى المحاربين الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في تركيا

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]

    باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

    عاد اثنين من قدامى المحاربين المصابين بجروح خطيرة في الحرب الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في المستشفيات التركية.

    ارسلتهما الى تركيا مؤسسة "ياشات" الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة العلاقات العامة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى رئيس جمهورية أذربيجان أن هذين المحاربين القدامى هما آلخاسوف جمال إلقار أوغلو وإسكندرلي ألنور زهراب أوغلو.

    استكملت علاجاتهما بنجاح في تركيا.

    تتابع مؤسسة "ياشات" عملية علاج قدامى مقاتلينا حتى اكتمال علاجهم. حاليا يواصل 32 مقاتلا من قدامى المحاربين الاذربيجانيين علاجهم في تركيا. تم ارسالهم من قبل مؤسسة "ياشات".

     

    AZERTAG.AZ :عودة اثنين من قدامى المحاربين الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في تركيا
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    عودة اثنين من قدامى المحاربين الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في تركيا عودة اثنين من قدامى المحاربين الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في تركيا عودة اثنين من قدامى المحاربين الى ارض الوطن بعد اتمام علاجاتهم في تركيا