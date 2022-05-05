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    إجلاء 3 أطفال أذربيجانيين قُتل والداهم في الحرب الأوكرانية إلى أذربيجان

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٧]

    باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

    تم اجلاء 3 قاصرين (من اب أذربيجاني وأم أوكرانية الذين توفيا في خاركوف قُتلا في المعارك الأوكرانية) - محمودوفا ريناتا أمينوفنا (26.04.2007) ومحمودوف ديفيد أمينوفيتش (04.11.2010) ومحمودوفا دايانا أمينوفنا (10.12.2017) من مدينة خاركوف الأوكرانية إلى أراضي أذربيجان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجة ان الأطفال مواطنو جمهورية أذربيجان غادروا من أوكرانيا إلى أراضي الاتحاد الروسي من قبل اقربائهم بعد مقتل والديهم.

    وتم اتخاذ عدد من التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوكالات الحكومية الأذربيجانية وبما في ذلك تحديد جنسية الأطفال وتعيين وصي من أجل إعادة الأطفال إلى وطننا.

    ويذكر أنه سيتم تزويد الأطفال بالمساعدة القانونية والطبية والاجتماعية والنفسية اللازمة بدعم من الحكومة وسيستمر إعادة التأهيل الاجتماعي بعد نقلهم إلى أسرة حاضنة.

    AZERTAG.AZ : إجلاء 3 أطفال أذربيجانيين قُتل والداهم في الحرب الأوكرانية إلى أذربيجان
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