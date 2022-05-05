أذربيجان: 11 إصابة بكورونا في 5 مايو

باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 11 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 21 مصابا من الفيروس خلال 5 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و599 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و839 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و709 مريض منهم ويستمر علاج 51 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3903 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و826 ألف و926 فحص طبي.