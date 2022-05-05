نهائي دوري الأقاليم ينظم في شاماخي

باكو، 5 مايو، أذرتاج

أعلنت رابطة أذربيجان لاتحادات كرة القدم عن مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي والنهائي في دوري الأقاليم الجمهوري لكرة القدم.

قالت الرابطة في بيان إنّ مباراة نصف النهائي الأولى التي تجمع بين جبرائيل وقوصار تنظم لدى ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو 14 مايو الذي يستضيف مباراة نصف النهائي الثانية بعد يوم بين خان لنكران وأراز نخجوان.

وتنظم مباراة النهائي بين الفائزين 20 مايو لدى ملعب شاماخي المركزي مساء بعد مباراة تحديد صاحب المركز الثالث نهارا.