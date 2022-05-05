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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 5 مايو

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 5 مايو، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 5 آلاف و46 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 527 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و523 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3645 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و658 ألف و768 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و340 ألف و868 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و841 ألف و135 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و236 ألف و32 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 240 ألف و733.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 5 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 5 مايو
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