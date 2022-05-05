رئيس إدارة مسلمي القوقاز يصل الى تركستان لمؤتمر دولي
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]
تركستان، كازاخستان، 5 مايو، أذرتاج
وصل رئيس إدارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده الى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في المؤتمر العلمي العملي في موضوع " مساهمة الشعوب التركية في تطور الحضارة الإسلامية" المزمع تنظيمه 6 مايو.
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