رئيس إدارة مسلمي القوقاز يصل الى تركستان لمؤتمر دولي

تركستان، كازاخستان، 5 مايو، أذرتاج

وصل رئيس إدارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده الى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في المؤتمر العلمي العملي في موضوع " مساهمة الشعوب التركية في تطور الحضارة الإسلامية" المزمع تنظيمه 6 مايو.