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    رئيس إدارة مسلمي القوقاز يصل الى تركستان لمؤتمر دولي

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٠]

    تركستان، كازاخستان، 5 مايو، أذرتاج

    وصل رئيس إدارة مسلمي القوقاز الحاج الله شكور باشازاده الى مدينة تركستان في كازاخستان للمشاركة في المؤتمر العلمي العملي في موضوع " مساهمة الشعوب التركية في تطور الحضارة الإسلامية" المزمع تنظيمه 6 مايو.

    AZERTAG.AZ :رئيس إدارة مسلمي القوقاز يصل الى تركستان لمؤتمر دولي
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