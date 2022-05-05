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    تصدير 71 مليون متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]

    باكو، 5 مايو، (أذرتاج)

    تم تصدير 1.2 مليون متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال خلال أشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة "بي بي أذربيجان" ان حجم تصدير الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال في العام الماضي وصل إلى 81 مليون متر مكعب معياري يوميا متوسطا.

    صدرت محطة سانغاتشال 57 مليون برميل من النفط والمكثفات وبما في ذلك 51 مليون برميل عبر "باكو - تبيليسي – جيهان" و6 ملايين برميل عبر خط أنابيب التصدير الغربي خلال 3 أشهر. في الربع الأول صدرت المحطة 71 مليون متر مكعب قياسي (أكثر من مليارين و500 مليون قدم مكعب قياسي) من محطة "شاه دنيز" أيضا.

    AZERTAG.AZ :تصدير 71 مليون متر مكعب من الغاز من حقل "شاه دنيز" من محطة سنغاتشال
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