الشركة الروسية للطيران تبدأ الرحلات من سوتشي الى باكو
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢٢ [٠٩:٤٧]
باكو، 6 مايو (أذرتاج)
ستبدأ شركة "آزيموت" الروسية للطيران رحلة مباشرة بين سوتشي – باكو-سوتشي.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للشركة ان الرحلات تبدأ من 9 مايو من مدينة سوتشي يومي الاثنين والجمعة في الأسبوع.
ستقلع الطائرات من سوتشي في الساعة الواحدة ليلا بالتوقيت المحلي وستهبط في مطار باكو في الساعة 03:50. ستقلع الطائرة من باكو في الساعة 04:20 ليلا وستصل الى سوتشي في الساعة 05:20.
تخطط الشركة زيادة عدد الرحلات ابتداء من شهر يونيو.
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