اليوم تنطلق في سوقوفوشان مسابقة "كأس الرئيس 2022" للتجديف

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

تنطلق اليوم في سوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني المسابقة الدولية للتجديف "كأس الرئيس – 2022"، تكريسا لذكرى مرور 99 عاما على ميلاد الزعيم العام حيدر علييف.

أفادت وكالة أذرتاج ان المسابقات ستستغرق يومين. سيشارك في المسابقة اكثر من 100 لاعب في التجديف من أذربيجان وتركيا وجورجيا و مولدوفا واوزبكستان. في اليوم الأول من المسابقات سيتم تحديد فائزين في مسابقة قارب الكاياك والكانوي. وفي 7 مايو، سيواصل اللاعبون المسابقة في مركز "كور" الأولمبي في مينكتشفير.

ستنتهي مسابقات كأس الرئيس بالعروض بشكل 3 دي على الماء والألعاب النارية.