الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢٢ [١١:٠٠]
باكو، 6 مايو (أذرتاج)
التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قو دونقيو.
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