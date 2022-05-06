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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج)

    التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة قو دونقيو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الرئيس إلهام علييف يلتقي المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة