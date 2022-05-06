انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للزراعة الرقمية في باكو

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

انطلقت في باكو فعاليات المؤتمر الدولي للزراعة الرقمية في عنوان "رؤية مستقبلية: الانتقال الى الزراعة الرقمية" بحضور المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية قو دونقيو ووزراء زراعة العديد من البلدان الشريكة ورؤساء المنظمات الدولية.

أفادت وكالة اذرتاج ان المؤتمر يتركز في جلسات نقاش على موضوعي "خدمات الحكومة الالكترونية في الزراعة – تنمية القرى ونقطة الانتقال الى التطبيق الرقمي والتحديث" و"تسريع الزراعة الرقمية: المشاكل والآفاق والسبل المستدامة للمعلومات" وستقام المائدة الوزارية المستديرة في موضوع "التطبيق الرقمي في الزراعة: الطريق الى الامام والرؤى للتكامل والتجارب المتقدمة".