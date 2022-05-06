صوقوفوشان، ترتر، 6 مايو، أذرتاج انطلقت مسابقة التجديف لجائزة الرئيس 2022م في قصبة صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني بمحافظة ترتر. أول مسابقة رياضية دولية منظمة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مكرسة للذكرى السنوية الـ99 لميلاد الزعيم القومي العام حيدر علييف. وحضر الفصل الافتتاحي الرسمي وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف ورئيس اتحاد الكانوي والتجديف وقار احمدوف والمبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني أمين حسينوف ونائبة رئيس اللجنة الأولمبية زمفيرة مفتاح الدين وفا ومحافظ ترتر مستقيم محمدوف ومحاربو الحرب الوطنية ومسؤولون آخرون. ويتنافس في سباق القوارب والتجديف اكثر من 100 رياضي من أذربيجان ومولدوفا واوزبكستان وتركيا وجورجيا في مسابقات الكانوي افردي والقوارب الفردي والثنائي لمسافتي 200 م و500 م. وتختتم المسابقة بالتجديف المنظمة في منكجوير 7 مايو غدا.

AZERTAG.AZ : انطلاق أول مسابقة رياضية دولية في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني: سباق القوارب لجائزة الرئيس 2022م في صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني

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