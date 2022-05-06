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    رياضة


    منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية يتغلب على نظيره الكويتي وديا

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٦]

    باكو، 6 مايو، أذرتاج

    نظمت مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان والكويت لكرة القدم الشاطئية ضمن معسكر المنتخب الكويتي في باكو.

    وتغلب منتخب أذربيجان على نظيره الكويتي بخمسة اهداف دون رد في مباراة جمعت المنتخبين لدى ملعب كرة القدم الشاطئية بقصر باكو للرياضات المائية.

    وسجل أهداف المنتخب الأذربيجاني محمدوف مرتين ومهدييف ومنافوف وهدف مسجل من قبل الضيف في مرماه.

    يذكر أنّ المنتخبين يلتقيان 3 مرات أخرى في 7 و8 و11 مايو ضمن المعسكر التدريبي.

     

     

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان لكرة القدم الشاطئية يتغلب على نظيره الكويتي وديا
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