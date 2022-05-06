وزير الزراعة: أذربيجان يخصص أهمية كبيرة للتعاون مع الفاو من اجل المزيد من استدامة نظام الأمن الغذائي العالمي

باكو، 6 مايو، أذرتاج

قال وزير الزراعة انام كريموف في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي المنظم في باكو في موضوع "الرؤية المستقبلية: الانتقال الى الزراعة الرقمية" إنّ نظام الامن الغذائي العالمي يواجه للأسف عددا من المخاطر حيث أنّ جائحة عدوى كوفيد 19 والتطورات الإقليمية والتغير المناخي والمزيد من تقيد واقتصار الموارد الترابية والمائية من العناصر التي تشكل تهديدا امام ضمان الامن الغذائي العالمي.

وابان الوزير كريموف أنّ هذه التحديات وضعت في الوقت ذاته أساس علاقات دولية جديدة من اجل التوصل الى الأهداف العامة موضحا أنّ المبادرات الاستراتيجية للفاو مثل "يدا بيد" و"من الحقول الى الموائد" و"مبادرة التضامن من اجل الصحة" وغيرها من التعاليم الحديثة من اجل استجابة العوامل الحاسمة التي تؤثر على أنظمة الامن الغذائي وينضم أذربيجان الى هذه المبادرات بحماس كبير وهو مستعد للتعاون المثمر في هذه المنصات متعددة الأطراف حيث يخصص أهمية كبيرة للتعاون مع الفاو ضمن استراتيجياتها وبرامجها.