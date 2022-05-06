الرئيس إلهام علييف: تطوير الزراعة في أذربيجان أحد أولويات حكومتنا

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

إن تطوير الزراعة في أذربيجان أحد أولويات حكومتنا. لأن الامن الغذائي هو الأهم من ذي قبل لكل بلد حاليا. اما الامر الثاني بالنسبة لنا فهو يشكل جزءا مهما من حجم صادراتنا غير الطاقية المتزايدة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في لقائه مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) قو دونقيو.

قال الرئيس إلهام علييف ان حجم الصادرات الأذربيجانية غير الطاقية سجل زيادة بنسبة 45 في المائة في الربع الأخير.

أضاف الرئيس إلهام علييف: "بالتأكيد، هذا مهم من حيث إشراك الناس. لأن نصف سكاننا، يسكن في القرى. لأن الزراعة مصدر رزق رئيسي لهؤلاء الناس. لعلكم على علم بالإصلاحات المقامة من قبلنا، مساعدات الحكومة ودعمها للمزارعين. المزارعون معفون عن أية ضريبة بما فيها ضريبة الاطيان. كذلك نعطي المزارعين قروضا مسهلة. كل هذا يخلق فرصا للتنمية السريعة للزراعة. لكن، بالتأكيد، علينا ان نخطط كل شيء تخطيطا صحيحا، الآن، خاصة بعد تحرير الأراضي وعلينا ان نطبق التقنيات المعاصرة."