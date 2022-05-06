صندوق النفط يحصل على 62.4 مليون دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز"

باكو، 6 مايو، (اذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 405 مليون و475 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" حتى 1 مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" خلال عام 2021 بلغت 62 مليونا و494 الف دولار.