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    عائدات حقلي "آذري - جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز"

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]

    باكو، 6 مايو، (اذرتاج)

    بلغ إجمالي عائدات حقل "آذري - جيراق – جونشلي" مليارين و898 مليون دولار أمريكي خلال 4 أشهر، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة العلاقات العامة بصندوق النفط الحكومي.

     

    AZERTAG.AZ :عائدات حقلي "آذري - جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز"
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