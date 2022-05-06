عائدات حقلي "آذري - جيراق – جونشلي" و"شاه دنيز"
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]
باكو، 6 مايو، (اذرتاج)
بلغ إجمالي عائدات حقل "آذري - جيراق – جونشلي" مليارين و898 مليون دولار أمريكي خلال 4 أشهر، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة العلاقات العامة بصندوق النفط الحكومي.
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