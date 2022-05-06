أذربيجان وجورجيا تتبادلان الآراء حول فرص التعاون في مجال الزراعة

باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

التقى وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف اليوم مع وزير الزراعة والبيئة الجورجي أوتار شاموقيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون في مجال الزراعة على هامش المؤتمر الدولي في موضوع "التطلع إلى المستقبل: الانتقال إلى الزراعة الرقمية" المنعقد في باكو وأعربا عن ثقتهما في أن هذا التعاون سيتم تطويره بشكل أكبر وفقًا للإمكانيات القائمة.