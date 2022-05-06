  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان وجورجيا تتبادلان الآراء حول فرص التعاون في مجال الزراعة

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٤٢]

    باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

    التقى وزير الزراعة الأذربيجاني إينام كريموف اليوم مع وزير الزراعة والبيئة الجورجي أوتار شاموقيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول فرص التعاون في مجال الزراعة على هامش المؤتمر الدولي في موضوع "التطلع إلى المستقبل: الانتقال إلى الزراعة الرقمية" المنعقد في باكو وأعربا عن ثقتهما في أن هذا التعاون سيتم تطويره بشكل أكبر وفقًا للإمكانيات القائمة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان وجورجيا تتبادلان الآراء حول فرص التعاون في مجال الزراعة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٣]
    زيادة صادرات الكارباميد إلى الأسواق الخارجية
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
    بحث تطوير التعاون بين أذربيجان ومنظمة الفاو
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٧]
    وزير الزراعة: أذربيجان يخصص أهمية كبيرة للتعاون مع الفاو من اجل المزيد من استدامة نظام الأمن الغذائي العالمي
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٤٨]
    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للزراعة الرقمية في باكو
    أذربيجان وجورجيا تتبادلان الآراء حول فرص التعاون في مجال الزراعة