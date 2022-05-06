جدول الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢٢ [١٦:٢١]
باكو، 6 مايو، أذرتاج
أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة السادسة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها.
8 مايو الاحد
صبائل - صباح، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف واسماعيلي، ملعب أسكو أرينا، باكو
قراباغ اغدام – زيرة، الحكام أومودلو وامامي وبايراموف وقربانوف، ملعب اذرصون ارينا، باكو
9 مايو، الاثنين
سومغايت – شاماخي، الحكام اقايف وزينالوف وامير علي وحسنلي، ملعب كابيتال بنك أرينا، سومغايت
غابالا – نفطجي، الحكام حاجييف وعلييف وابراهيموف والله وردييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا
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