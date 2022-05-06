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    جدول الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز لكرة القدم

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٢١]

    باكو، 6 مايو، أذرتاج

    أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة السادسة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها.

    8 مايو الاحد

    صبائل - صباح، الحكام مسييف وعبد الله يف وطالبوف واسماعيلي، ملعب أسكو أرينا، باكو

    قراباغ اغدام – زيرة، الحكام أومودلو وامامي وبايراموف وقربانوف، ملعب اذرصون ارينا، باكو

    9 مايو، الاثنين

    سومغايت – شاماخي، الحكام اقايف وزينالوف وامير علي وحسنلي، ملعب كابيتال بنك أرينا، سومغايت

    غابالا – نفطجي، الحكام حاجييف وعلييف وابراهيموف والله وردييف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

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