بحث تطوير التعاون بين أذربيجان ومنظمة الفاو

باكو، 6 مايو (أذرتاج)

التقى وزير الزراعة إينام كريموف مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (الفاو) قو دونقيو في 6 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير تحدث في اللقاء عن الدور المهم الذي تلعبه الزراعة في تطوير القطاع غير النفطي في أذربيجان. أكد على ان تطوير الزراعة من أولويات البلد مشيرا الى دعم الحكومة لتطوير الزراعة والإصلاحات في هذا المجال.

كما نوقشت في اللقاء آفاق تطوير التعاون في الزراعة.