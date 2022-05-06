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    تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:٥‎١]

    صوقوفوشان، 6 مايو، (اذرتاج)

    تم تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة التجديف لـ"كأس الرئيس - 2022" المكرسة للذكرى السنوية الـ99 لميلاد الزعيم القومي العام حيدر علييف في قصبة صوقوفوشان المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت وكالة اذرتاج انه تم تزيين الدراجات المائية بأعلام الدول المشاركة - أذربيجان وتركيا وجورجيا ومولدوفا وأوزبكستان - حول خزان صوقوفوشان. وفي الوقت نفسه، تم عرض لقطات فيديو عن اهتمام الزعيم الوطني حيدر علييف والرئيس إلهام علييف بتطوير الرياضة.

    ثم زينت بالونات هوائية من لون العلم الأذربيجاني السماء.

    ويتنافس في سباق القوارب والتجديف اكثر من 100 رياضي من أذربيجان ومولدوفا واوزبكستان وتركيا وجورجيا في مسابقات الكانوي افردي والقوارب الفردي والثنائي لمسافتي 200 م و500 م.

    وتختتم المسابقة بالتجديف المنظمة في منكجوير 7 مايو غدا.

    AZERTAG.AZ :تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان
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    تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان تقديم عروض الزلاجة المائية الطائرة ضمن مسابقة "كأس الرئيس - 2022" في صوقوفوشان