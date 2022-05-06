زيادة صادرات الكارباميد إلى الأسواق الخارجية

باكو، 6 مايو، (أذرتاج)

باع مصنع سوكار للكارباميد 83.6 ألف طن من اليوريا في السوق المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا يزيد بنسبة 224 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان حجم صادرات الكارباميد في السوق المحلية زاد بمقدار 3.24 مرة خلال الربع الأول من هذا العام.