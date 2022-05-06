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    أذربيجان: تطعيم اكثر من 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 6 مايو

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 6 مايو، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 4 آلاف و242 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 445 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و391 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 3062 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و663 ألف و10 جرعات ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و341 ألف و313 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و841 ألف و526 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و239 ألف و94 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 241 ألف و77.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم اكثر من 4 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 6 مايو
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