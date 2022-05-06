جدول الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
AzerTAg.az
باكو، 6 مايو، أذرتاج
أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة الخامسة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
11 مايو
غابالا الرديف – قره باغ الرديف، الحكام اسماعيلي وقولييف وتيموروف وبايراموف، الساحة الاحتياطية بملعب غابالا المركزي، غابالا
صباح الرديف – سومغايت الرديف، الحكام رحيموف وعزيزلي ومحمدوف وعلييف، الساحة الاحتياطية بملعب بنك رسبوبليكا أرينا، بابكو
زاقاتالا – كبز كنجة، الحكام رجبوف وسليمانوف وبايراموف وبكروف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا
الجيش الرياضي – نفطجي الرديف، الحكام محمدوف وكريموف وطالب زاده وبايراموف، ملعب قصبة بناء، باكو
زيرة الرديف – شاماخي الرديف، الحكام قربانوف وإمامي وعباسوف وعلييف، أي أس كا ارينا، باكو
صبائل الرديف – توران طاووس، الحكام حمزة زاده ومحمدوف وزينالوف وجليلوف، ملعب أسكو أرينا، باكو
ويستريح هذه الجولة نادي قره داغ لوكباتان.
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك