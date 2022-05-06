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    جدول الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]

    باكو، 6 مايو، أذرتاج

    أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة الخامسة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    11 مايو

    غابالا الرديف – قره باغ الرديف، الحكام اسماعيلي وقولييف وتيموروف وبايراموف، الساحة الاحتياطية بملعب غابالا المركزي، غابالا

    صباح الرديف – سومغايت الرديف، الحكام رحيموف وعزيزلي ومحمدوف وعلييف، الساحة الاحتياطية بملعب بنك رسبوبليكا أرينا، بابكو

    زاقاتالا – كبز كنجة، الحكام رجبوف وسليمانوف وبايراموف وبكروف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

    الجيش الرياضي – نفطجي الرديف، الحكام محمدوف وكريموف وطالب زاده وبايراموف، ملعب قصبة بناء، باكو

    زيرة الرديف – شاماخي الرديف، الحكام قربانوف وإمامي وعباسوف وعلييف، أي أس كا ارينا، باكو

    صبائل الرديف – توران طاووس، الحكام حمزة زاده ومحمدوف وزينالوف وجليلوف، ملعب أسكو أرينا، باكو

    ويستريح هذه الجولة نادي قره داغ لوكباتان.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
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