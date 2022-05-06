جدول الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 6 مايو، أذرتاج

أعلنت إدارة الدوري لكرة القدم عن جدول الجولة الخامسة والعشرين مع الحكام الموظفين لإداراتها بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

11 مايو

غابالا الرديف – قره باغ الرديف، الحكام اسماعيلي وقولييف وتيموروف وبايراموف، الساحة الاحتياطية بملعب غابالا المركزي، غابالا

صباح الرديف – سومغايت الرديف، الحكام رحيموف وعزيزلي ومحمدوف وعلييف، الساحة الاحتياطية بملعب بنك رسبوبليكا أرينا، بابكو

زاقاتالا – كبز كنجة، الحكام رجبوف وسليمانوف وبايراموف وبكروف، ملعب مجمع زاقاتالا الأولمبي الرياضي، زاقاتالا

الجيش الرياضي – نفطجي الرديف، الحكام محمدوف وكريموف وطالب زاده وبايراموف، ملعب قصبة بناء، باكو

زيرة الرديف – شاماخي الرديف، الحكام قربانوف وإمامي وعباسوف وعلييف، أي أس كا ارينا، باكو

صبائل الرديف – توران طاووس، الحكام حمزة زاده ومحمدوف وزينالوف وجليلوف، ملعب أسكو أرينا، باكو

ويستريح هذه الجولة نادي قره داغ لوكباتان.