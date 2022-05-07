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    اعمال انشاء السكة الحديد بين بردعه واغدام مستمرة على قدم وساق

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٠:٣٠]

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    تستمر اعمال انشاء السكة الحديد بين بردعه وأغدام.

    يخطط بدء انشاء معابر وانابيب لنقل الماء على طول السكة الحديد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس مشروع انشاء السكة الحديد بين بردعه واغدام شمس الدين طالبوف.

    قال ان منطقة السكة الحديد ستحاط بالأسوار الوقائية وسيتم تركيب أبواب في كل 500-300 متر، كذلك ستنشأ على طول الطريق أنفاق لعبور المواشي.

     

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    اعمال انشاء السكة الحديد بين بردعه واغدام مستمرة على قدم وساق