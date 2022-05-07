  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والبرازيل

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١١:٠٠]

    باكو، 7 مايو (أذرتاج)

    أقيمت في مدينة البرازيل العاصمة البرازيلية أمس في 6 مايو الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية أذربيجان ووزارة العلاقات الخارجية البرازيلية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات الثنائية اثناء المشاورات السياسية وكذلك توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني. مع هذا، أجرى الطرفان تبادل وجهات النظر في تطوير آفاق الشراكة في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

    كذلك أجرى نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف لقاءات مع مستشار الرئيس البرازيلي في الشئون السياسية فيليب مارتينس ونائب وزير الزراعة مارسيو الي المايدا لياندرو وأعضاء مجموعة الصداقة البرازيلية الأذربيجانية في البرلمان البرازيلي.

    ناقش الطرفان في اللقاءات آفاق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي واهمية العلاقات البرلمانية وضرورة زيادة الاتصالات بين الدولتين.

     

    AZERTAG.AZ :مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والبرازيل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
    وكالة أنباء "إفي" الإسبانية تعرض توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع أذرتاج
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٥‎:١٧]
    المدير العام للفاو: حريصون على المزيد من تعزيز التعاون مع أذربيجان
    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
    نائب اذربيجاني يزور بلدان أوروبا الجنوبية الشرقية
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٦:١٤]
    الرئيس إلهام علييف: تطوير الزراعة في أذربيجان أحد أولويات حكومتنا
    مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والبرازيل مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والبرازيل