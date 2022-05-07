مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان والبرازيل

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

أقيمت في مدينة البرازيل العاصمة البرازيلية أمس في 6 مايو الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية أذربيجان ووزارة العلاقات الخارجية البرازيلية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا الوضع الحالي للعلاقات الثنائية اثناء المشاورات السياسية وكذلك توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والإنساني. مع هذا، أجرى الطرفان تبادل وجهات النظر في تطوير آفاق الشراكة في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

كذلك أجرى نائب وزير الخارجية الاذربيجاني إلنور محمدوف لقاءات مع مستشار الرئيس البرازيلي في الشئون السياسية فيليب مارتينس ونائب وزير الزراعة مارسيو الي المايدا لياندرو وأعضاء مجموعة الصداقة البرازيلية الأذربيجانية في البرلمان البرازيلي.

ناقش الطرفان في اللقاءات آفاق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي واهمية العلاقات البرلمانية وضرورة زيادة الاتصالات بين الدولتين.