رئيس إدارة مسلمي القوقاز يزور الامارات العربية المتحدة

باكو، 7 مايو (أذرتاج)

سيقوم رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازاده بزيارة دولة الامارات العربية المتحدة في 7 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الهدف من الزيارة هو المشاركة في المؤتمر الدولي "الوحدة الإسلامية ..المفهوم، الفرص والتحديات" في العاصمة الإماراتية ابوظبي في 9-8 مايو.

سيناقش المؤتمر مواضيع حقيقة الوحدة الإسلامية التاريخية وتجلياتها في مختلف مجالات الحياة، ودورها في بناء حضارة إنسانية كانت هي أساس الحضارة العالمية الحديثة ورافدها الأصيل بكل العلوم والفنون، وكذلك يناقش المؤتمر الظروف التاريخية التي أدت الى الانحراف في فهم قضية الوحدة الإسلامية، وتحويلها الى شعار سياسي قاد الى السير في عكس المسار التاريخي الذي لعبته حقيقة الوحدة الإسلامية.

سيشارك رئيس إدارة مسلمي القوقاز في جلسة نقاش في موضوع الامة الواحدة ومذاهب العقيدة المختلفة.

يتوقع لقاء شيخ الإسلام مع رئاسة دولة الامارات العربية المتحدة والمشاركين المعروفين.

يشار الى ان المؤتمر الدولي يعقده المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بمشاركة وفود من أكثر من 150 دولة من جميع مناطق العالم.