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    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 38.5 %

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٢ [١٢:٣٥‎]

    باكو، 7 مايو، (اذرتاج)

    زادت الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 38.5 بالمئة.

    وفقا لعدد يناير من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 11.8 مليار دولار خلال العام الماضي (في القطاع غير النفطي – 965.5 مليون دولار).

    وزادت الصادرات في القطاع غير النفطي بنحو 268.6 مليون دولار أو 38.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 38.5 %
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