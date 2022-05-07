زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 38.5 %

باكو، 7 مايو، (اذرتاج)

زادت الصادرات في القطاع غير النفطي بنسبة 38.5 بالمئة.

وفقا لعدد يناير من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 11.8 مليار دولار خلال العام الماضي (في القطاع غير النفطي – 965.5 مليون دولار).

وزادت الصادرات في القطاع غير النفطي بنحو 268.6 مليون دولار أو 38.5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.